Россияне в Мелитополе пытаются блокировать дистанционку, а в школах устроили казармы — мэр города

По его словам, свои базы и склады оккупанты обустроили на базе пяти мелитопольских школ.

Федоров отметил, что украинцы не хотят вести детей в школы, подчиненные российским захватчикам, из-за этого оккупанты пытаются блокировать дистанционное обучение детей DDoS-атаками на онлайн-платформу, где ежедневно учится 14 тыс. мелитопольских школьников.

"Но хакеры из них [россиян] никакие, поэтому даже это им не удается", – подчеркнул Федоров.

Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) заявил, что оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на временно захваченных территориях Украины, чтобы обвинить в этом украинских военных.

1 сентября Федоров рассказал, как оккупанты организовывают обучение в Мелитополе. В частности, он заявил, что большинство украинских учителей на территории временно оккупированной Запорожской области отказываются сотрудничать с представителями России, поэтому оккупанты завозят из РФ своих учителей. Родителей пытаются подкупать, чтобы они вели детей в российские школы, а на тех, кто отказывается, налагают штрафы и грозят лишить родительских прав.