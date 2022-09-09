Россияне в Мелитополе пытаются блокировать дистанционку, а в школах устроили казармы — мэр города

По его словам, свои базы и склады оккупанты обустроили на базе пяти мелитопольских школ.
Федоров отметил, что украинцы не хотят вести детей в школы, подчиненные российским захватчикам, из-за этого оккупанты пытаются блокировать дистанционное обучение детей DDoS-атаками на онлайн-платформу, где ежедневно учится 14 тыс. мелитопольских школьников.
"Но хакеры из них [россиян] никакие, поэтому даже это им не удается", – подчеркнул Федоров.
Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) заявил, что оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на временно захваченных территориях Украины, чтобы обвинить в этом украинских военных.
1 сентября Федоров рассказал, как оккупанты организовывают обучение в Мелитополе. В частности, он заявил, что большинство украинских учителей на территории временно оккупированной Запорожской области отказываются сотрудничать с представителями России, поэтому оккупанты завозят из РФ своих учителей. Родителей пытаются подкупать, чтобы они вели детей в российские школы, а на тех, кто отказывается, налагают штрафы и грозят лишить родительских прав.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.