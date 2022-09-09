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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на захваченных территориях – СНБО

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Россия готовит почву для осуществления кровавых провокаций, заявили в Центре противодействия дезинформации
Россия готовит почву для осуществления кровавых провокаций, заявили в Центре противодействия дезинформации
Фото: ЕРА

Оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на временно захваченных территориях Украины, чтобы обвинить в этом украинских военных. Об этом 9 сентября в Telegram заявил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО).

"В ходе анализа информационной среды специалисты ЦПД зафиксировали, что начиная с начала учебного года на ВОТ [временно оккупированных территориях] Россия активно готовит почву для осуществления кровавых провокаций", – отметили в Центре.

По информации ЦПД СНБО, 31 августа Министерство обороны России опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и Украину адреса и точные координаты всех школ, которые начали работу на временно захваченных территориях.

Центр противодействия дезинформации считает, что существует высокая вероятность того, что оккупанты выберут один или нескольких объектов из перечня для осуществления провокаций с последующим обвинением в этом Вооруженных сил Украины.

"Таким образом террористы заранее готовят для себя информационное алиби. Заметим, что, в отличие от Украины, оккупационные власти не интересует безопасность маленьких украинцев, поэтому в большинстве школ, возобновивших работу в оккупации, даже не обустроили бомбоубежища", — говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, СНБО, министерство обороны РФ, провокации, обстрелы, война России против Украины, Центр противодействия дезинформации, вторжение России в Украину
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