Оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на захваченных территориях – СНБО

"В ходе анализа информационной среды специалисты ЦПД зафиксировали, что начиная с начала учебного года на ВОТ [временно оккупированных территориях] Россия активно готовит почву для осуществления кровавых провокаций", – отметили в Центре.

По информации ЦПД СНБО, 31 августа Министерство обороны России опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и Украину адреса и точные координаты всех школ, которые начали работу на временно захваченных территориях.

Центр противодействия дезинформации считает, что существует высокая вероятность того, что оккупанты выберут один или нескольких объектов из перечня для осуществления провокаций с последующим обвинением в этом Вооруженных сил Украины.

"Таким образом террористы заранее готовят для себя информационное алиби. Заметим, что, в отличие от Украины, оккупационные власти не интересует безопасность маленьких украинцев, поэтому в большинстве школ, возобновивших работу в оккупации, даже не обустроили бомбоубежища", — говорится в сообщении.