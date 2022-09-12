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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Псевдореферендум в Мелитополе никогда не состоится – мэр

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Федоров навал одной из главных причин отказа от "референдума" удачное контрнаступление ВСУ на востоке
Федоров навал одной из главных причин отказа от "референдума" удачное контрнаступление ВСУ на востоке
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские оккупанты пытались убедить весь мир, что 11 сентября в Мелитополе Запорожской области пройдет так называемый референдум о присоединении к РФ. По состоянию на 12 августа он так и не состоялся, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Среди основных причин провалившегося псевдореферендума он назвал:

  • удачное контрнаступление Вооруженных Сил Украины и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области, которые показали, что ВСУ готовы освободить все временно оккупированные территории;
  • удачные атаки сил сопротивления на вражеские военные базы, штабы оккупантов и участников организации псевдореферендума;
  • тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий.

"Сегодня мы четко понимаем – псевдореферендум никогда не состоится", – подытожил мэр.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, потому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

В августе оккупанты заявили о подготовке к проведению псевдореферендума о присоединении Запорожской области к России.

5 сентября в ГУР Минобороны Украины сообщили, что украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Запорожской области.

В то же время российские пропагандисты заявляют, что "референдум" в Запорожской области перенесен на 4 ноября.

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