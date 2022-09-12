Псевдореферендум в Мелитополе никогда не состоится – мэр

Среди основных причин провалившегося псевдореферендума он назвал:

"Сегодня мы четко понимаем – псевдореферендум никогда не состоится", – подытожил мэр.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, потому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

В августе оккупанты заявили о подготовке к проведению псевдореферендума о присоединении Запорожской области к России.

5 сентября в ГУР Минобороны Украины сообщили, что украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Запорожской области.

В то же время российские пропагандисты заявляют, что "референдум" в Запорожской области перенесен на 4 ноября.