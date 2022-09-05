Спецоперация на оккупированной территории. Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Запорожской области – ГУР

В результате уничтожено или существенно повреждено несколько объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Так, отметили в разведке, уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. Склад был подорван изнутри помещения, все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.

"Также разбито место базирования подразделения российской ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Оккупанты ввели в городе жесткий комендантский час с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты. В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени, в частности в управлении Государственной казначейской службы.

В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало, отметили в ГУР.

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