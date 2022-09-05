Спецоперация на оккупированной территории. Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Запорожской области – ГУР

В результате уничтожено или существенно повреждено несколько объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.
Так, отметили в разведке, уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. Склад был подорван изнутри помещения, все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.
"Также разбито место базирования подразделения российской ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.
Оккупанты ввели в городе жесткий комендантский час с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты. В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени, в частности в управлении Государственной казначейской службы.
В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало, отметили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным украинской разведки, россияне планируют провести новые "референдумы" о создании псевдореспублик или присоединении к РФ в захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества", а Россия этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.