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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецоперация на оккупированной территории. Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и бюллетени для "референдума" в Запорожской области – ГУР

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Каменка-Днепровская временно оккупирована российскими войсками
Каменка-Днепровская временно оккупирована российскими войсками
Фото: Каменка-Днепровская / Facebook

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом пресс-центр ГУР сообщил 5 сентября.

В результате уничтожено или существенно повреждено несколько объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Так, отметили в разведке, уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. Склад был подорван изнутри помещения, все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.

"Также разбито место базирования подразделения российской ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Оккупанты ввели в городе жесткий комендантский час с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты. В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени, в частности в управлении Государственной казначейской службы.

В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало, отметили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным украинской разведки, россияне планируют провести новые "референдумы" о создании псевдореспублик или присоединении к РФ в захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества", а Россия этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: референдум, оккупация, ФСБ, разведка, спецназ, Запорожская область, война России против Украины, спецоперация, ГУР Минобороны Украины
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