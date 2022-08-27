У России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны против Украины – ГУР Минобороны Украины

"[Ситуация] сложная. По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Их вовсе осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Потому они и используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", – заявил Скибицкий.

Он сообщил, что высокоточное оружие у россиян "уже на пределе".

"По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что россияне уже сейчас активно используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", которые позволяют вести обстрелы на короткой дистанции – 70–80, максимум до 100 км.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и оказывать психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое", – заявил он.

Также представитель ГУР сообщил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал" у России есть около 30–40 штук.

"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", – сказал он.

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