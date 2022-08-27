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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны против Украины – ГУР Минобороны Украины

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РФ выпустила по территории Украины около 3,5 тыс. ракет
РФ выпустила по территории Украины около 3,5 тыс. ракет
Фото: EPA

У россиян наблюдается сложная ситуация с ракетами и высокоточным оружием. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"[Ситуация] сложная. По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Их вовсе осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Потому они и используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", – заявил Скибицкий.

Он сообщил, что высокоточное оружие у россиян "уже на пределе".

"По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что россияне уже сейчас активно используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", которые позволяют вести обстрелы на короткой дистанции – 70–80, максимум до 100 км.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и оказывать психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое", – заявил он.

Также представитель ГУР сообщил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал" у России есть около 30–40 штук.

"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, разведка, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины, ракета Кинжал
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