У России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны против Украины – ГУР Минобороны Украины

"[Ситуация] сложная. По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Их вовсе осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Потому они и используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", – заявил Скибицкий.
Он сообщил, что высокоточное оружие у россиян "уже на пределе".
"По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения", – сказал представитель ГУР.
Скибицкий отметил, что россияне уже сейчас активно используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", которые позволяют вести обстрелы на короткой дистанции – 70–80, максимум до 100 км.
"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и оказывать психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое", – заявил он.
Также представитель ГУР сообщил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал" у России есть около 30–40 штук.
"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.