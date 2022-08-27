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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР Минобороны рассказали, есть ли сейчас угроза для Украины со стороны Беларуси

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Скибицкий: По нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих РФ
Скибицкий: По нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих РФ
Фото: mediacenter.org.ua

На сегодня для Украины есть прежде всего угроза ракетных ударов с территории Беларуси, но вероятность российского сухопутного вторжения с белорусской территории сейчас минимальна. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"Территория Беларуси несет нам угрозу и на сегодня это прежде всего угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси сейчас размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300. Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область", – сказал Скибицкий.

Он напомнил, что основная задача этих ЗРК – защита воздушного пространства, и когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, С-400 осуществляют их прикрытие

"Вторая цель размещения этих ЗРК – это нанесение ударов по наземным целям, у них есть ракеты, переоборудованные в вид "земля - земля". Их точность низкая, но они могут наносить поражения личному составу, гражданскому населению. Боевая часть этих ракет содержит ориентировочно 6 тысяч маленьких осколков, они разлетаются и это угроза любому объекту на их пути", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что эта угроза находится на высоком уровне.

"Если говорить о сухопутном компоненте, его там в достаточном количестве нет. Там есть только отдельные подразделения сил специальных операций. Мы не видим ни переброски туда сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Там вдоль границ сейчас находятся лишь батальоны вооруженных сил республики Беларусь, которые проводят учения, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе. Если говорить о россиянах, то, по нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих. Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодня находится на низком уровне, она минимальная. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.

В частности, российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси (хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет), с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, вторжение, война России против Украины, ракеты
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