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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пусть враги не забывают, на чьем полуострове находятся". Зеленский от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за информацию

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Зеленский говорил 30 августа, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались
Зеленский говорил 30 августа, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Были все соответствующие руководители: [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный, [глава МВД Денис] Монастырский, [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов, [врио главы СБУ Василий] Малюк, [секретарь СНБО Алексей] Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии", – сказал президент.

В то же время Зеленский не стал озвучивать детали.

"Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму, – заверил президент Украины. – Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5380641608688927/

30 августа Зеленский говорил, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, МВД, СБУ, Крым, Украина, СНБО, захват, разведка, разведчики, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Денис Монастырский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, заседание, ГУР Минобороны Украины, обращение, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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