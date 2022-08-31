"Пусть враги не забывают, на чьем полуострове находятся". Зеленский от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за информацию

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Были все соответствующие руководители: [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный, [глава МВД Денис] Монастырский, [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов, [врио главы СБУ Василий] Малюк, [секретарь СНБО Алексей] Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии", – сказал президент.
В то же время Зеленский не стал озвучивать детали.
"Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму, – заверил президент Украины. – Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся".
30 августа Зеленский говорил, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.
"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.