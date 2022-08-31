"Пусть враги не забывают, на чьем полуострове находятся". Зеленский от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за информацию

Зеленский говорил 30 августа, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Были все соответствующие руководители: [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный, [глава МВД Денис] Монастырский, [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов, [врио главы СБУ Василий] Малюк, [секретарь СНБО Алексей] Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии", – сказал президент.

В то же время Зеленский не стал озвучивать детали.

"Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму, – заверил президент Украины. – Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся".

30 августа Зеленский говорил, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

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