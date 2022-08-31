В августе в оккупированном Крыму зафиксировали не менее 45 "хлопков" – Крымскотатарский ресурсный центр

Об этом 31 августа сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).

"С 9 августа 2022 года в оккупированном Крыму массово фиксируют взрывы или так называемые хлопки. За последние две недели Крымскотатарский ресурсный центр насчитал по меньшей мере 45 таких случаев", – говорится в сообщении.

Общественная организация также опубликовала карту "хлопков" на полуострове и обнародовала места и результаты взрывов.

В Офисе президента сообщили 30 августа, что Украина разрабатывает маршруты по эвакуации жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров "на время активной деоккупации".