В августе в оккупированном Крыму зафиксировали не менее 45 "хлопков" – Крымскотатарский ресурсный центр

Об этом 31 августа сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).
"С 9 августа 2022 года в оккупированном Крыму массово фиксируют взрывы или так называемые хлопки. За последние две недели Крымскотатарский ресурсный центр насчитал по меньшей мере 45 таких случаев", – говорится в сообщении.
Общественная организация также опубликовала карту "хлопков" на полуострове и обнародовала места и результаты взрывов.
В Офисе президента сообщили 30 августа, что Украина разрабатывает маршруты по эвакуации жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров "на время активной деоккупации".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.