В оккупированном Крыму горит нефтебаза – стратком ВСУ

"В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?", – говорится в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал "ЧП Крым" пожар начался 6 часов утра. На месте работают пожарные.

О возгорании написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что хоть он родом и оттуда, "к сожалению, это не его рук дело".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.