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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Крыму горит нефтебаза – стратком ВСУ

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Пожар на нефтебазе начался в 6 утра
Пожар на нефтебазе начался в 6 утра
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

В поселке Красногвардейское в оккупированном Крыму загорелась нефтебаза. Об этом 31 августа в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?", – говорится в сообщении. 

Как сообщил Telegram-канал "ЧП Крым" пожар начался 6 часов утра. На месте работают пожарные.

О возгорании написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что хоть он родом и оттуда, "к сожалению, это не его рук дело". 


Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Теги: Крым, Украина, пожар, оккупация, ВСУ, российская агрессия, нефтебаза, война России против Украины, Сергей Братчук, деоккупация
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