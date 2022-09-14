Гуменюк прокомментировала попытки оккупантов сбежать в Крым: Скопление военной техники – это более мощная мишень

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они [российские оккупанты] могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому. И они тоже в этом осведомлены", – заявила Гуменюк.
Она отметила, что украинские военные отслеживают перемещения оккупантов, в том числе переброску техники из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону Крыма.
"Мы видим и понимаем попытки оккупантов сбежать в Крым, там скомпоноваться. Ну что ж, нам так будет легче. Скопление военной техники – это более мощная мишень", – считает Гуменюк.
29 августа Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
12 сентября Гуменюк сообщила, что на юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов и отодвинули линию фронта, а российские оккупанты пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.
Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.