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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк прокомментировала попытки оккупантов сбежать в Крым: Скопление военной техники – это более мощная мишень

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ВСУ держат на контроле перемещения оккупационных войск
ВСУ держат на контроле перемещения оккупационных войск
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Руководство Вооруженных сил Украины владеет полной информацией о переброске врагом вооружения и техники на южном фронте. На юге Украины ситуация достаточно динамичная и напряженная, однако она находится под контролем ВСУ. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они [российские оккупанты] могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому. И они тоже в этом осведомлены", – заявила Гуменюк.

Она отметила, что украинские военные отслеживают перемещения оккупантов, в том числе переброску техники из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону Крыма.

"Мы видим и понимаем попытки оккупантов сбежать в Крым, там скомпоноваться. Ну что ж, нам так будет легче. Скопление военной техники – это более мощная мишень", – считает Гуменюк. 

Контекст:

29 августа Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

12 сентября Гуменюк сообщила, что на юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов и отодвинули линию фронта, а российские оккупанты пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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