Гуменюк прокомментировала попытки оккупантов сбежать в Крым: Скопление военной техники – это более мощная мишень

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они [российские оккупанты] могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому. И они тоже в этом осведомлены", – заявила Гуменюк.

Она отметила, что украинские военные отслеживают перемещения оккупантов, в том числе переброску техники из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону Крыма.

"Мы видим и понимаем попытки оккупантов сбежать в Крым, там скомпоноваться. Ну что ж, нам так будет легче. Скопление военной техники – это более мощная мишень", – считает Гуменюк.