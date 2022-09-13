ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено – Маляр

"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 км², более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения. Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше", — сообщила она.
Маляр пообещала, что уточненные данные будут обнародованы завтра, 14 сентября.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Неожиданно для россиян Вооруженные силы Украины стали активно отвоевывать территорию Харьковской области.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.