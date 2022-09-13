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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено – Маляр

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Анна Маляр рассказала, как продвигается деоккупация Харьковской области
Анна Маляр рассказала, как продвигается деоккупация Харьковской области
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Реальные цифры по освобожденной территории Харьковской области, населенных пунктов и населения в два раза больше, чем официальные. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября в Facebook.

"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 км², более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения. Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше", — сообщила она.

Маляр пообещала, что уточненные данные будут обнародованы завтра, 14 сентября.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0ieCJmUojvm19bi3vBrFKzSwpxwutBxEBQCM5H2Y1R3JfUNujY1rwrw22rM6uj3oWl

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Неожиданно для россиян Вооруженные силы Украины стали активно отвоевывать территорию Харьковской области.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Теги: Харьковская область, Анна Маляр
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