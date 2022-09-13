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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне убегали, как мыши". Десантники рассказали об освобождении Изюма

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Из Изюма россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих
Из Изюма россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Убегая из освобожденного Изюма Харьковской области, российские военные добивали своих раненых и разбегались по лесам. Об этом 13 сентября сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Был крайний бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их сделали", – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Другой военный рассказал, как оккупанты убегали.

"Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все: технику, своих людей. Было даже видно, как один их солдат был ранен – они его застрелили", – рассказал военный.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/1268314250674040/

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

По словам депутата Изюмского горсовета, начальника городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.

Теги: Россия, Украина, военные, Изюм, Харьковская область, десантники, война России против Украины, вторжение России в Украину
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