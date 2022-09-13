"Россияне убегали, как мыши". Десантники рассказали об освобождении Изюма

Из Изюма россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

"Был крайний бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их сделали", – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Другой военный рассказал, как оккупанты убегали.

"Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все: технику, своих людей. Было даже видно, как один их солдат был ранен – они его застрелили", – рассказал военный.