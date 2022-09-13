"Россияне убегали, как мыши". Десантники рассказали об освобождении Изюма

"Был крайний бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их сделали", – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Другой военный рассказал, как оккупанты убегали.
"Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все: технику, своих людей. Было даже видно, как один их солдат был ранен – они его застрелили", – рассказал военный.
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".
По словам депутата Изюмского горсовета, начальника городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.