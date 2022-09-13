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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ: Жительница Харьковской области сказала: "Я хорошо относилась к россиянам, но большей националистки, чем я, теперь нет в мире"

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Чашка: Наступление московитов превратило украинцев, живших на востоке, в ярко выраженных националистов
Чашка: Наступление московитов превратило украинцев, живших на востоке, в ярко выраженных националистов
Фото: Марія Чашка / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины "Карпатская Сечь" Мария Чашка рассказала, как жители Харьковской области помогают украинским бойцам и что думают о россиянах.

"Как бы это странно ни звучало, но именно эта война, именно это полномасштабное наступление московитов превратило украинцев, живших на востоке, в ярко выраженных патриотов или даже националистов", – заявила Чашка.

Она рассказала, как общалась с женщиной из Харьковской области. Собеседница Чашки поделилась, что всегда говорила по-русски, но теперь перешла на украинский язык.

"Она мне рассказывала: "Вы знаете, я всегда уверена была, что мы дружеские, братские нации. Я их любила, я очень хорошо относилась всегда к россиянам, я всегда говорила, что нам нельзя ссориться. Но вы знаете, наверное, большей националистки, чем я, теперь нет в мире". Это ее слова. "Я хочу, чтобы они просто исчезли. Я готова их уничтожать ради победы и процветания нашего государства. И только теперь, – говорит она, – я понимаю, кто эти люди на самом деле и что это за страна на самом деле". Это коренная жительница Харьковской области", – подчеркнула замкомандира.

Она отметила, что множество жителей Харьковской области оказывают помощь и поддержку бойцам ВСУ, многие волонтерят, стараются помогать кто чем может.

"Они приходят и спрашивают: "Чем вам помочь? Может, хоть убирать здесь? Может, кушать готовить?" И они действительно очень много помогают. Кое-кто из них волонтерит-волонтерит, а затем мобилизуется, идет в ВСУ, вступает в наше подразделение и уже с нами на передовой, на боевых позициях. Очень много тех, кто не может физически помочь, они просто подходят на улицах, чтобы поддержать и поблагодарить", – рассказала Чашка.

Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще. Полный текст интервью

Она поделилась историей, как одна женщина подарила большой букет роз из собственного сада.

"Подходит ко мне и говорит: "Мне говорили, что вы любите розы. Я вам хочу дать эти розы из моего сада за то, что защищаете нас". Она меня растрогала до невозможности, конечно. Она тоже расплакалась и говорит, что "если бы не ВСУ, нас просто уже не существовало бы". Они готовы делать что угодно, лишь бы Вооруженные силы их защищали, лишь бы мы победили", – сказала Чашка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклеяукраинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, украинский язык, Харьковская область, волонтеры, Алеся Бацман, батальон, националисты, ВСУ, Карпатская Сечь, украинцы, наступление, война России против Украины, женщины, интервью, россияне, Мария Чашка
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