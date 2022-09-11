ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира батальона ВСУ и мать троих детей Чашка: Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится

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Чашка: Хочу, чтобы украино-московская война закончилась на нашем поколении
Чашка: Хочу, чтобы украино-московская война закончилась на нашем поколении
Фото: Марія Чашка / Facebook

Война с Россией – это война на физическое уничтожение, поэтому не может быть половинчатых побед и решений, заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Мария Чашка.

"Для меня победа – это в первую очередь сохранение моей нации. Потому что я понимаю, что это война не просто на физическое уничтожение, это идеологическая война. Я понимаю, что в этой войне не будет полупобед, не будет полурешений. Это война на уничтожение нации: либо мы их, либо они нас. Мы не имеем права дать ни малейшей слабинки. Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится", – сказала Чашка.

По ее словам, только в случае исчезновения России украинцы могут быть спокойны за свое будущее.

"Только в таких условиях мы можем быть спокойны, что наши дети не попадут в ситуацию войны с Россией. И это то, чего больше всего я хочу: чтобы эта украино-московская война закончилась на нашем поколении, чтобы наши дети и наши внуки никогда в жизни не были в опасности из-за того, что Россия снова станет захватчиком, попрет на наши земли, что снова захочет уничтожить нас идейно, физически – проглотить и поглотить. Чтобы это даже не стало возможным, чтобы этого даже никто не мог допустить. Это для меня будет настоящая победа", – подчеркнула замкомандира батальона.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Чашка родилась в Тернополе. Получила высшее образование по специальности учитель украинского языка и литературы, а затем степень магистра государственного управления. Была директором Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли. Избиралась депутатом Тернопольского областного совета от ВО "Свобода".

С 2015-го проходила военную службу в добровольческом подразделении и Вооруженных силах Украины. В 2016 году прошла повышение квалификации в Академии Сухопутных войск Украины, служила заместителем командира сводной штурмовой роты, участвовала в боевых действиях в зоне проведения АТО. После 24 февраля снова пошла на службу в ВСУ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: ВО Свобода, Россия, Украина, Тернополь, война, Москва, Алеся Бацман, батальон, ВСУ, российская агрессия, Карпатская Сечь, война России против Украины, войска, Мария Чашка
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