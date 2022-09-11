Замкомандира батальона ВСУ и мать троих детей Чашка: Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится

"Для меня победа – это в первую очередь сохранение моей нации. Потому что я понимаю, что это война не просто на физическое уничтожение, это идеологическая война. Я понимаю, что в этой войне не будет полупобед, не будет полурешений. Это война на уничтожение нации: либо мы их, либо они нас. Мы не имеем права дать ни малейшей слабинки. Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится", – сказала Чашка.

По ее словам, только в случае исчезновения России украинцы могут быть спокойны за свое будущее.

"Только в таких условиях мы можем быть спокойны, что наши дети не попадут в ситуацию войны с Россией. И это то, чего больше всего я хочу: чтобы эта украино-московская война закончилась на нашем поколении, чтобы наши дети и наши внуки никогда в жизни не были в опасности из-за того, что Россия снова станет захватчиком, попрет на наши земли, что снова захочет уничтожить нас идейно, физически – проглотить и поглотить. Чтобы это даже не стало возможным, чтобы этого даже никто не мог допустить. Это для меня будет настоящая победа", – подчеркнула замкомандира батальона.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)