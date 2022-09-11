Замкомандира батальона ВСУ и мать троих детей Чашка: Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится

"Для меня победа – это в первую очередь сохранение моей нации. Потому что я понимаю, что это война не просто на физическое уничтожение, это идеологическая война. Я понимаю, что в этой войне не будет полупобед, не будет полурешений. Это война на уничтожение нации: либо мы их, либо они нас. Мы не имеем права дать ни малейшей слабинки. Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится", – сказала Чашка.
По ее словам, только в случае исчезновения России украинцы могут быть спокойны за свое будущее.
"Только в таких условиях мы можем быть спокойны, что наши дети не попадут в ситуацию войны с Россией. И это то, чего больше всего я хочу: чтобы эта украино-московская война закончилась на нашем поколении, чтобы наши дети и наши внуки никогда в жизни не были в опасности из-за того, что Россия снова станет захватчиком, попрет на наши земли, что снова захочет уничтожить нас идейно, физически – проглотить и поглотить. Чтобы это даже не стало возможным, чтобы этого даже никто не мог допустить. Это для меня будет настоящая победа", – подчеркнула замкомандира батальона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мария Чашка родилась в Тернополе. Получила высшее образование по специальности учитель украинского языка и литературы, а затем степень магистра государственного управления. Была директором Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли. Избиралась депутатом Тернопольского областного совета от ВО "Свобода".
С 2015-го проходила военную службу в добровольческом подразделении и Вооруженных силах Украины. В 2016 году прошла повышение квалификации в Академии Сухопутных войск Украины, служила заместителем командира сводной штурмовой роты, участвовала в боевых действиях в зоне проведения АТО. После 24 февраля снова пошла на службу в ВСУ.