Данилов: ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы и начинаться конец российской недоимперии

Данилов: Если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну Фото: Олексій Данілов / Facebook

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 9 сентября.

"Но мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", – подчеркнул Данилов.

Журналистка Ирина Соломко спросила, где в таком случае должны остановиться Вооруженные силы Украины – "в Крыму, в Москве?".

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", – ответил секретарь СНБО.

Уже после выхода интервью он решил расширить свой ответ. "Интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", – подчеркнул Данилов в Facebook.

По его мнению, переговоры с РФ возможны только после полной деоккупации территории Украины.

"Как только мы освободим всю нашу территорию – потом мы сможем о чем-то с ними говорить", – пояснил Данилов.