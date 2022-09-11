Данилов: ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы и начинаться конец российской недоимперии

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 9 сентября.
"Но мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", – подчеркнул Данилов.
Журналистка Ирина Соломко спросила, где в таком случае должны остановиться Вооруженные силы Украины – "в Крыму, в Москве?".
"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", – ответил секретарь СНБО.
Уже после выхода интервью он решил расширить свой ответ. "Интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", – подчеркнул Данилов в Facebook.
По его мнению, переговоры с РФ возможны только после полной деоккупации территории Украины.
"Как только мы освободим всю нашу территорию – потом мы сможем о чем-то с ними говорить", – пояснил Данилов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал: с начала сентября более 3 тыс. км² защитники вернули под контроль Украины.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.