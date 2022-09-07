ГОРДОН
 
 
МИР

Данилов: В РФ есть первая десятка регионов, готовых освобождаться от колониального состояния

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Есть территории РФ, которые не поддерживают режим Путина
Данилов: Есть территории РФ, которые не поддерживают режим Путина
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью LB.ua, которое вышло 7 сентября, назвал регионы, которые, по его мнению, могут попытаться выйти из состава Российской Федерации.

"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы РФ проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты. В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", – сказал он.

Данилов отметил, что россияне знают об этих территориях.

"У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты и оно этим [развалом РФ] закончится. Причем мы в этом почти не участвуем физически; то, что делает [президент РФ Владимир] Путин, он сам своими действиями разваливает Российскую так называемую Федерацию. [...] Есть территории, которые не поддерживают режим Путина, и уже процент таких гораздо больше, чем, условно говоря, еще два месяца назад. Это не какая-нибудь закрытая информация. На первом месте – Татарстан. Это одна из болезненных точек Российской Федерации. Ичкерия обязательно будет свободной, и она на втором месте", – заявил он.

Контекст:

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Россия, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222171)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186863)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133605)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120170)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109941)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99429)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (91635)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87467)
 
 
 
 