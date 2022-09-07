Данилов: В РФ есть первая десятка регионов, готовых освобождаться от колониального состояния

"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы РФ проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты. В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", – сказал он.

Данилов отметил, что россияне знают об этих территориях.

"У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты и оно этим [развалом РФ] закончится. Причем мы в этом почти не участвуем физически; то, что делает [президент РФ Владимир] Путин, он сам своими действиями разваливает Российскую так называемую Федерацию. [...] Есть территории, которые не поддерживают режим Путина, и уже процент таких гораздо больше, чем, условно говоря, еще два месяца назад. Это не какая-нибудь закрытая информация. На первом месте – Татарстан. Это одна из болезненных точек Российской Федерации. Ичкерия обязательно будет свободной, и она на втором месте", – заявил он.