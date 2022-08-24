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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Мы с вами одолеем орков, и страна Мордор развалится на отдельные государственные образования

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Резников: Мы с вами увидим развал Мордора, мы же останемся соборными, независимыми и едиными
Резников: Мы с вами увидим развал Мордора, мы же останемся соборными, независимыми и едиными
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украина победит в войне против российских оккупантов, после чего РФ начнет распадаться на части, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он сказал 24 августа в эфире национального телемарафона, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам, и себе тоже, верить в то, что добро точно победит зло, поскольку мы с вами находимся на светлой стороне силы, а у нее точно есть однозначное преимущество над тьмой. Мы с вами одолеем орков, и страна Мордор развалится на отдельные государственные образования. И мы с вами увидим этот развал, мы же останемся соборными, независимыми и едиными", – сказал Резников.

Министр отметил, что в 1991 году, после развала СССР, был уверен, что Украина будет дружить со своими соседями, и "даже в голову не могло прийти, что так нахально, коварно поведет себя ближайший сосед".

Глава оборонного ведомства также выразил уверенность в том, что День Независимости Украины в этом году является одним из самых важных в украинской истории.

"Значение этого дня для меня сегодня немного изменилось по сравнению с прошлым. Предыдущие 30 лет этот день был для меня одним из государственных праздников, который давал выходной и возможность прогуляться, сходить на Крещатик, например, посмотреть парад и провести время с друзьями, с семьей. А сегодня я абсолютно сознательно понимаю, что это очень важный – наверное, самый важный – день в истории моей страны и моей семьи, потому что сегодня за этот День Независимости Украина платит большим количеством человеческой крови и украинских жизней", – сказал Резников.

Он отметил, что украинцы "точно не должны потерять этот шанс защитить свою независимость".

"Мы точно ее защитим. И я желаю всем поколениям украинцев праздновать этот день, понимая, какая цена за него уплачена", – подытожил он.

Контекст:

24 августа Украина отмечает День Независимости. В 2022 году страна празднует 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

Теги: праздники, Алексей Резников, День Независимости, независимость, украинцы, война России против Украины
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