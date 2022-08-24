  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты

Государственным гимном Украины является песня "Ще не вперла України і слава, і воля" на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Гимн Украины утвержден Верховной Радой и прописан в Конституции Украины.
Первым песню "Ще не вмерла Україна", до того как она стала официальным гимном, исполнил известный украинский оперный певец Модест Менцинский. Запись была произведена в Кельне в 1910 году.
Одно из первых публичных исполнений гимна Украины состоялось на музыкальном фестивале "Червона Рута" в Черновцах в 1989 году. Тогда его исполнили Эдуард Драч, Василий Жданкин и Виктор Морозов.
В 1990 году "Ще не вмерла Україна" исполнили Назарий Яремчук, Павел Дворский, Инесса Братущик.
В 1991-м гимн Украины впервые звучал в стенах Верховной Рады при инаугурации президента Леонида Кравчука. Исполнил его хор имени Григория Веревки.
Одни из самых известных исполнений гимна Украины – певцов Александра Пономарева и Михаила Хомы (Dzidzio).
А рок-музыкант Никита Рубченко создал рок-версию украинского гимна.
Тина Кароль исполнила украинский гимн в формате AR, представ в виде цифровой голограммы.
Оркестр ВСУ в 2020 году исполнил гимн под открытым небом, в Музее архитектуры и быта Украины.
Хор и оркестр американского театра "Метрополитен-опера" в знак поддержки Украины в войне против российских оккупантов исполнили гимн Украины перед началом оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос".