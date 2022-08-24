  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты

Государственный гимн Украины – один из символов страны Фото: depositphotos.com

Государственным гимном Украины является песня "Ще не вперла України і слава, і воля" на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Гимн Украины утвержден Верховной Радой и прописан в Конституции Украины.

Первым песню "Ще не вмерла Україна", до того как она стала официальным гимном, исполнил известный украинский оперный певец Модест Менцинский. Запись была произведена в Кельне в 1910 году.

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Видео: Музей Соломії Крушельницької у Львові / YouTube

Одно из первых публичных исполнений гимна Украины состоялось на музыкальном фестивале "Червона Рута" в Черновцах в 1989 году. Тогда его исполнили Эдуард Драч, Василий Жданкин и Виктор Морозов.

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Видео: Malyj Gorgan / YouTube

В 1990 году "Ще не вмерла Україна" исполнили Назарий Яремчук, Павел Дворский, Инесса Братущик.

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Видео: Admin Admin / Youtube

В 1991-м гимн Украины впервые звучал в стенах Верховной Рады при инаугурации президента Леонида Кравчука. Исполнил его хор имени Григория Веревки.

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Видео: Paolo Cabling / YouTube

Одни из самых известных исполнений гимна Украины – певцов Александра Пономарева и Михаила Хомы (Dzidzio).

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Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

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Аудио: DZIDZIO / YouTube

А рок-музыкант Никита Рубченко создал рок-версию украинского гимна.

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Видео: kelo gram / YouTube

Тина Кароль исполнила украинский гимн в формате AR, представ в виде цифровой голограммы.

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Видео: Tina_steel_butterfly_ Fan / YouTube

Оркестр ВСУ в 2020 году исполнил гимн под открытым небом, в Музее архитектуры и быта Украины.

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Видео: Зразково-Показовий Оркестр Збройних Сил України / YouTube

Хор и оркестр американского театра "Метрополитен-опера" в знак поддержки Украины в войне против российских оккупантов исполнили гимн Украины перед началом оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос".

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