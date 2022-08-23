Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отметил, что во многих странах Европы встречает украинский сине-желтый флаг.

"Он на музеях и правительственных учреждениях, в авто и домах людей. Сегодня наше знамя – это не только проявление поддержки. Наше знамя стало символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран! Мы ощущаем эти цвета сердцем. (...) Сегодня наше знамя гордо развевается над миром свободных", – написал музыкант.

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"Цвета, которые сегодня знает весь мир! Цвета смелости, цвета несокрушимости, цвета борьбы, цвета независимости. Поздравляю всех украинцев с Днем государственного флага Украины", – написала украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Телеведущая Катя Осадчая поделилась снимком со своим 19-летним сыном Ильей.

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки облачаются в любимые цвета в нашу поддержку, ну а мы везде видим украинский флаг", – отметила она.

Осадчая добавила, что в этом году День государственного флага Украины теперь отмечает весь мир.

"Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом, и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение! С Днем государственного флага Украины!"– написала она.

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Супруг и коллега Осадчей Юрий Горбунов также поздравил соотечественников с Днем государственного флага.

"Теперь это не просто два цвета – синий и желтый! Это символ свободы, непокоренности и силы духа! Слава тебе, великий народ! Слава Украине!" – написал телеведущий. Он показал световые инсталляции в цветах укаинского флага в разных городах мира и показал, как мировые знаменитости, подняв это знамя, поддержали Украину в войне против российского агрессора.

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Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала подборку снимков с украинским флагом. На некоторых фото она запечатлена с коллегами Тимуром Мирошниченко, Людмилой Барбир, Русланом Сеничкиным, певицей Джамалой.

"Главные цвета этого года. Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются напоминанием ему о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины!" – написала она.

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Певица Настя Каменских снялась с флагом в поле.

"С днем украинского флага!" – написала она.

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Снимок, сделанный в поле, обнародовала и певица Светлана Тарабарова. Она позировала в футболке в цветах украинского флага среди колосьев пшеницы.

"Особые цвета для каждого из нас. С Днем украинского флага, родные", – написала певица.