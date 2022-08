Холодный борщ за 5 минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда

"Холодный борщ за 5 минут. Проверил, реальна ли эта идея и за счет чего ее можно воплотить. Челлендж для самого себя. Суть: упростить сложные процессы. То есть, нужно заменить бульон на что-то уже готовое и найти быстрый доступ к душе борща. Вместо бульона я взял йогурт, потому что это знакомая украинцам история для холодных супов, и нашел душу борща, которую не нужно готовить. Мясо и овощи запекал заранее. В общем, все получилось, и получилось достаточно круто", – отметил Клопотенко.

Эксперт использовал заправку, в которую входят свекла, морковь, томаты и лук.

"Этот рецепт – мое личное видение холодного борща, я здесь немного вдохновился лемковской киселицей. Примете его – круто. И будет еще покруче, если вы придумаете свой холодный борщ за 5 минут", – написал Клопотенко.

Для приготовления холодного борща необходимо заранее сварить картофель – 3 шт., морковь – 2 шт.; запечь 250 г свинины. При желании овощи тоже можно запечь, а не варить.

В 2 л йогурта (1,6%) добавить заправку, нарезанные овощи с мясом и грецкие орехи.

"Тот случай, когда смотришь и не понимаешь, что из такого простого может выйти, а потом ешь и ого-о-о", – отметил эксперт.

Контекст:

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.