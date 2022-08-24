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24 августа, 2022
 
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"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку

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Песик: Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ!
Песик: Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ!
Фото: tanet_vip / Instagram

34-летняя участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 24 августа в Instagram поздравила подписчиков с Днем Независимости Украины.

"С Днем Независимости, украинцы! Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ!" – написала актриса.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в вышиванке. Как объяснила Песик, это старинная борщевская вышиванка, которой более ста лет. Это вещь из коллекции Веры Матковской. 

"Красавица невероятная. Слава Украине!" – прокомментировала подписчица aquafoto10.

"Шикарная", – отметила 7048_natasha.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь". Актриса исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Песик не замужем. Своих детей у нее нет.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса проводит благотворительные акции по сбору средств в помощь ВСУ.

Теги: вышиванка, День Независимости, сериал, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Татьяна Песик
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