"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик

На фото Песик запечатлена в пустом зале.

Актриса отметила, что фото сделала ее коллега по "Женскому кварталу" Марта Адамчук.

"Я даже забыла, как это – выступать на сцене. Немножко подготовили для вас патриотически-юмористического контента", – написала она.

"Красивая украинка", – прокомментировал подписчик michael_venhryn.

"Красавица", – отметила manayili.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь". Актриса исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Песик не замужем. Своих детей у нее нет.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса проводит благотворительные акции по сбору средств в помощь ВСУ.