"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы

Фото американской актрисы Джессики Альбы украсило обложку американского журнала о здоровом образе жизни, но поклонники актрисы считают, что ее изображение сильно искажено.

Американская актриса Джессика Альба стала героиней нового номера американского журнала Women's Health. Об этом она сообщила в Instagram, разместив фото обложки издания со своим изображением.

На заглавном фото актриса запечатлена в белом белье, состоящем из топа с длинными рукавами и трусов с высокой посадкой. На втором снимке Альба позирует в похожем комплекте, декорированном по бокам шнуровкой.

"Ради бога, можем ли мы прекратить аэрографию и фотошоп, чтобы не выглядеть анатомически неправильными?" – прокомментировали публикацию на странице журнала в Instagram пользователи сети.

"Вы можете прекратить фотошопить? Она от природы красавица, она этого не заслуживает!" – считают поклонники актрисы.

"Что с ее лицом? Она красива без ретуши", – отметили фолловеры.

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Джессика Альба родилась в 1981 году в Калифорнии. Сниматься в кино начала в 13 лет. Известность актрисе принесла роль в сериале "Темный ангел" (2000–2002).

Альба замужем за продюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: дочерей Онор Мари (2008), Хэвен Гарнер (2011) и сына Хэйеса (2017).