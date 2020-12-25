"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы

Американская актриса Джессика Альба стала героиней нового номера американского журнала Women's Health. Об этом она сообщила в Instagram, разместив фото обложки издания со своим изображением.
На заглавном фото актриса запечатлена в белом белье, состоящем из топа с длинными рукавами и трусов с высокой посадкой. На втором снимке Альба позирует в похожем комплекте, декорированном по бокам шнуровкой.
"Ради бога, можем ли мы прекратить аэрографию и фотошоп, чтобы не выглядеть анатомически неправильными?" – прокомментировали публикацию на странице журнала в Instagram пользователи сети.
"Вы можете прекратить фотошопить? Она от природы красавица, она этого не заслуживает!" – считают поклонники актрисы.
"Что с ее лицом? Она красива без ретуши", – отметили фолловеры.
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Джессика Альба родилась в 1981 году в Калифорнии. Сниматься в кино начала в 13 лет. Известность актрисе принесла роль в сериале "Темный ангел" (2000–2002).
Альба замужем за продюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: дочерей Онор Мари (2008), Хэвен Гарнер (2011) и сына Хэйеса (2017).