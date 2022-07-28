"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты

В своей версии Песик использовала крем-суп из брокколи.
"Что там по сексуальному поеданию", – подписала она ролик.
"Рвань", – оценили видео фолловеры.
"Уделала", – написали подписчики.
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Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.