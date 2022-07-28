"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты

Песик: Что там по сексуальному поеданию Фото: tanet_vip / Instagram

В своей версии Песик использовала крем-суп из брокколи.

"Что там по сексуальному поеданию", – подписала она ролик.

"Рвань", – оценили видео фолловеры.

"Уделала", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)