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28 июля, 2022
 
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"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты

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Песик: Что там по сексуальному поеданию
Песик: Что там по сексуальному поеданию
Фото: tanet_vip / Instagram

Участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 28 июля разместила в Instagram видеоколлаж, в котором спародировала блогера, поедающего на камеру морепродукты.

В своей версии Песик использовала крем-суп из брокколи.

"Что там по сексуальному поеданию", – подписала она ролик.

"Рвань", – оценили видео фолловеры.

"Уделала", – написали подписчики.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".

Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Теги: Татьяна Песик
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