"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке

"С Днем флага Украины!" – написала она.
Актриса снялась в расстегнутой джинсовой куртке, топе в полоску и кепке к принтом "#95". Сопонару позировала с распущенными волосами, приоткрыв рот.
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"Красавица", – прокомментировала подписчица lerqxxl.
"От очаровательной Ирины Сопонару ждем много позитива и больше хотим видеть вас на экране", – заявил romandegtiarenko5306.
День государственного флага Украины отмечается 23 августа.
Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.