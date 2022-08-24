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24 августа, 2022
 
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"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке

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Сопонару: С Днем флага Украины!
Сопонару: С Днем флага Украины!
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 23 августа разместила в Instagram фото, для которого позировала в поле.

"С Днем флага Украины!" – написала она.

Актриса снялась в расстегнутой джинсовой куртке, топе в полоску и кепке к принтом "#95". Сопонару позировала с распущенными волосами, приоткрыв рот.

"Красавица", – прокомментировала подписчица lerqxxl.

"От очаровательной Ирины Сопонару ждем много позитива и больше хотим видеть вас на экране", – заявил romandegtiarenko5306.

Контекст:

День государственного флага Украины отмечается 23 августа.

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку УкраиныО том, что вернулась домой, она не сообщала.

Теги: студия Квартал 95, актриса, фото, Женский Квартал, Ирина Сопонару
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