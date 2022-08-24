"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке

"С Днем флага Украины!" – написала она.

Актриса снялась в расстегнутой джинсовой куртке, топе в полоску и кепке к принтом "#95". Сопонару позировала с распущенными волосами, приоткрыв рот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Красавица", – прокомментировала подписчица lerqxxl.

"От очаровательной Ирины Сопонару ждем много позитива и больше хотим видеть вас на экране", – заявил romandegtiarenko5306.