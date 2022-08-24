"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева поделилась отрывком песни на украинском языке

"Скоро", – написала она.

Певица предстала в белом брючном костюме свободного кроя с принтом в виде брызг краски.

"На льодянiй пiдлозi такi солодкi сльози

Крапають крапають з вiк моiх в рiки

I нема i нема вiд цього лiкiв

На льодянiй пiдлозi такi солодкi сльози", – поется в композиции на украинском языке.

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"Это просто невероятный кайф", – прокомментировала подписчица mydorofeeva_.

"Ангельский голос", – отметила alenka_koshelieva.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

До полномасштабной войны РФ против Украины репертуар исполнительницы был преимущественно русскоязычным.