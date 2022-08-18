"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине

"Согрешила. На днях я припарковалась в неположенном месте и, конечно, моя машина благополучно отправилась на штрафплощадку", – призналась певица.

Она отметила, что других странах Европы не раз сталкивалась с тем, насколько сложно и долго решались все бюрократические вопросы.

"Поэтому когда уехала за машиной и забрала ее уже через 10 минут, просто заплатив штраф через "Киев Цифровой", я офигела. Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая! Очень горжусь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)