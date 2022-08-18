"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине

"Согрешила. На днях я припарковалась в неположенном месте и, конечно, моя машина благополучно отправилась на штрафплощадку", – призналась певица.
Она отметила, что других странах Европы не раз сталкивалась с тем, насколько сложно и долго решались все бюрократические вопросы.
"Поэтому когда уехала за машиной и забрала ее уже через 10 минут, просто заплатив штраф через "Киев Цифровой", я офигела. Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая! Очень горжусь", – написала она.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.