"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине

"Такое теплое сегодня было у меня утро. Наконец-то встретились все вместе в студии "Сніданок з "1+1", наконец обнялись с Юрием Горбуновым, Русланом Сеничкиным, Людмилой Барбир. Поговорили о жизни за эти шесть месяцев и о планах на будущее – светлое и мирное", – написала она.

На первом снимке Каменских обнимает Горбунова, на втором – стоит со всеми телеведущими, держа украинский флаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"За флагом видно животик", – прокомментировала подписчица bystritskaya_lana.

"Настя беременна. Приехала в Украину. Тем временем Потап ни ногой на родную землю", – написала elena_tamilina33.