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18 августа, 2022
 
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"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине

Каменских замужем за рэпером Потапом
Каменских замужем за рэпером Потапом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 17 августа опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время посещения студии программы "Сніданок з "1+1", которая сейчас выходит на телеканале "ТЕТ".

"Такое теплое сегодня было у меня утро. Наконец-то встретились все вместе в студии "Сніданок з "1+1", наконец обнялись с Юрием Горбуновым, Русланом Сеничкиным, Людмилой Барбир. Поговорили о жизни за эти шесть месяцев и о планах на будущее – светлое и мирное", – написала она.

На первом снимке Каменских обнимает Горбунова, на втором – стоит со всеми телеведущими, держа украинский флаг.

"За флагом видно животик", – прокомментировала подписчица bystritskaya_lana.

"Настя беременна. Приехала в Украину. Тем временем Потап ни ногой на родную землю", – написала elena_tamilina33.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей маме. О том, вернулся ли в Потап, Каменских не сказала.

Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. 23 мая 2019 года сыграли свадьбу

Теги: Украина, Испания, беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, телеведущий, фото, певица NK, продюсер
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