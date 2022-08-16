"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину

"Самые сладкие яблоки – только дома", – написала она. Вероятно, таким образом NK намекнула на возвращение в Украину.
Певица не указала локацию и никаких заявлений о своем местонахождении не сделала.
NK снялась в белой футболке и сером комбинезоне.
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"Вангую. Беременна. Потому что другая. Поменялась. И не только потому, что расстояние и не было дома", – заявила подписчица sylenok_katya.
"Это уже напишут "в комбезе, потому что точно беременна!" – написала mozhe_net_leo_nila.
"Так и есть", – ответила ей millastar89.
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.