Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину

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Каменских: Самые сладкие яблоки только дома
Каменских: Самые сладкие яблоки – только дома
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 15 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на траве в саду под яблоней.

"Самые сладкие яблоки – только дома", – написала она. Вероятно, таким образом NK намекнула на возвращение в Украину.

Певица не указала локацию и никаких заявлений о своем местонахождении не сделала. 

NK снялась в белой футболке и сером комбинезоне.

"Вангую. Беременна. Потому что другая. Поменялась. И не только потому, что расстояние и не было дома", – заявила подписчица sylenok_katya.

"Это уже напишут "в комбезе, потому что точно беременна!" – написала mozhe_net_leo_nila.

"Так и есть", – ответила ей millastar89.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Украина, Испания, беременность, Настя Каменских, яблоки, певица, фото, певица NK
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