"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину

"Самые сладкие яблоки – только дома", – написала она. Вероятно, таким образом NK намекнула на возвращение в Украину.

Певица не указала локацию и никаких заявлений о своем местонахождении не сделала.

NK снялась в белой футболке и сером комбинезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Вангую. Беременна. Потому что другая. Поменялась. И не только потому, что расстояние и не было дома", – заявила подписчица sylenok_katya.

"Это уже напишут "в комбезе, потому что точно беременна!" – написала mozhe_net_leo_nila.

"Так и есть", – ответила ей millastar89.