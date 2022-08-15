"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике

"Счастливого воскресенья!" – написала она.

Хайек предстала в ярко-розовом бюстгальтере от купальника и шляпе. Она позировала, лежа в комнате. Актриса снялась без видимого макияжа на лице.

"Очень красивая девочка", – прокомментировал подписчик georgios_olumpiakos.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".