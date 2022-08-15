"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна

Рианна стала матерью в мае 2022 года Фото: rihannaofficlal / Instagram

"Рири прошлым вчером в Нью-Йорке", – отметили в подписи к снимкам.

Певица запечатлена в белой футболке, черной джинсовой мини-юбке и широких ботфортах, а также с салатовой сумкой со змеиным принтом и стаканом в руке.

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"Это кое-что о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины", – прокомментировала подписчица moon.pie77707.