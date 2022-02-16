Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году

По словам певицы, ее поклонники "еще услышат от нее музыку". На уточняющий вопрос журналистов, что сейчас она могла бы записать альбом с колыбельными, певица отшутилась. Артистка заявила, что поклонники ее бы убили, если бы она выпустила колыбельные после шестилетней паузы в карьере.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году.

Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января 2022 года, а 3 февраля на своей странице в Instagram она подтвердила это официально.

Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.