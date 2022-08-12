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12 августа, 2022
 
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"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото

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Кортни Лав проходила принудительное лечение от наркозависимости
Кортни Лав проходила принудительное лечение от наркозависимости
Фото: ЕРА

Вдова фронтмена американской группы Nirvana Курта Кобейна, 58-летняя американская певица Кортни Лав 8 августа в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в полный рост на пляже.

"Жить хорошо – лучшая месть", – подписала она фото. 

Контекст:

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. Она является вокалисткой группы Hole. Снималась в фильмах "Прямо в ад", "Ритм".

В 1992 году вышла замуж за Кобейна. В 1994 году Кобейн был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы в своем доме в Сиэтле. В браке у пары родилась единственная дочь Фрэнсис Бин (1992). 

Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозависимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Кортни Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости ей не удавалось в течение долгих лет.

В феврале 2020 года певица отмечала полтора года трезвости.

Теги: Кортни Лав, купальник, Курт Кобейн
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