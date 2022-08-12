Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото

"Красива жінка незаміжня", – написала она цитату из песни украинской певицы Аллы Кудлай.

Каминская снялась в салоне красоты. Она показала новую прическу – укоротила волосы и освежила их цвет.

На одном из снимков певица продемонстрировала лицо крупным планом.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица. В ее репертуаре песни на русском языке.

После нападения РФ на Украину Каминская в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой.