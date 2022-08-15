"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале

Кардашян снялась в раздельном купальнике, цвет которого сливается с тоном ее кожи, и ботфортах с расцветкой под рептилию.

"Я сама совершаю собственный тяжелый подъем", – написала она.

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"Горячо", – прокомментировала подписчица missdorrotea.

"Вау!" – отреагировала justtnic.