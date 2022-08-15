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15 августа, 2022
 
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63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото

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Мадонна: Это почти мой день рождения. Отправьте мне подарки
Мадонна: Это почти мой день рождения. Отправьте мне подарки
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 14 августа разместила в Instagram Stories снимки, на которых запечатлена в прозрачном топе и кружевном бюстгальтере.

Певица задрала топ, демонстрируя бюст.

"Это почти мой день рождения. Отправьте мне подарки", – написала она.


Фото: madonna / Instagram

Фото: madonna / Instagram

Также певица обнародовала фото своей груди, приблизив изображение.

Фото: madonna / Instagram
Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, фото, грудь, белье, бюстгальтер, бюст
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