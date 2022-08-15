"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье

Каменских снялась в белом платье на фоне солнечного заката.

"Вечірнє сонце, дякую за день", – написала она строчку из стихотворения украинской поэтессы Лины Костенко.

"Как красиво", – прокомментировала подписчица helenaonyshchenko.

"Невероятные кадры", – написала savulichka89.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.