"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи

"С днем рождения, Рокко. Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый. Остроумный и стильно одетый. Люблю тебя до Луны и обратно", – подписала фото знаменитость.
Рокко Ричи родился 11 августа 2000 года в Лос-Анджелесе. У Мадонны также есть биологическая дочь Лурдес (1996).
Кроме родных детей, певица воспитывает приемных. Все они – Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) – уроженцы африканского государства Малави.
Мадонна редко делится снимками Рокко, чаще публикуя совместные фото и видео с другими своими детьми.