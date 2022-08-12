"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи

Мадонна родила двоих детей, а также стала матерью еще для четверых приемных Фото: madonna / Instagram

"С днем рождения, Рокко. Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый. Остроумный и стильно одетый. Люблю тебя до Луны и обратно", – подписала фото знаменитость.

Фото: madonna / Instagram