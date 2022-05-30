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30 мая, 2022
 
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16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото

Дэвид Банда родился в африканском государстве Малави
Дэвид Банда родился в африканском государстве Малави
Фото: Madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна на своей странице в Instagram 30 мая опубликовала фото, на которых она запечатлена со своим 16-летним приемным сыном Дэвидом Бандой.

Мадонна с сыном посетила поединок боксеров Джервонта Дэвиса и Роландо Ромеро.

"Ночь семейного боя", – написала она.

Для мероприятия певица выбрала синий спортивный костюм и обувь на массивных каблуках. Ее сын – красное декольтированное платье макси-длины и белые кроссовки.

Контекст:

У Мадонны четверо приемных детей: Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005). Все они уроженцы африканского государства Малави. 

У певицы есть также родные дети – Лурдес (1996) и Рокко (2000).

Теги: Мадонна, дети, платье, певица, Дэвид Банда, декольте, обувь, каблуки
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