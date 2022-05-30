16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото

Мадонна с сыном посетила поединок боксеров Джервонта Дэвиса и Роландо Ромеро.

"Ночь семейного боя", – написала она.

Для мероприятия певица выбрала синий спортивный костюм и обувь на массивных каблуках. Ее сын – красное декольтированное платье макси-длины и белые кроссовки.

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