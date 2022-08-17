Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2022
 
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"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке

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Каменских: Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война
Каменских: Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 15 августа опубликовала в Instagram фото, снятое во время прогулки.

Певица предстала в светло-розовой просторной рубашке, "завернувшись" в нее.

"Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война", – написала она.

"Красивое фото, милое", – прокомментировала подписчица tanya_brazhenko.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: война, Настя Каменских, певица, фото, певица NK, лето
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