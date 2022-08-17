"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке

Певица предстала в светло-розовой просторной рубашке, "завернувшись" в нее.
"Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война", – написала она.
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"Красивое фото, милое", – прокомментировала подписчица tanya_brazhenko.
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.