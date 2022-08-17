"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке

Каменских: Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война Фото: kamenskux / Instagram

Певица предстала в светло-розовой просторной рубашке, "завернувшись" в нее.

"Скоро уже закончится лето, а хотелось бы, чтобы война", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Красивое фото, милое", – прокомментировала подписчица tanya_brazhenko.