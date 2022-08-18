"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей

Певица предстала в черном платье с высоким разрезом спереди и в белом цилиндре. Ее сопровождал приемный сын Дэвид Банда, облаченный в брюки, и с открытым торсом.
Также в кадр попали приемные дочери-близнецы певицы – Стелла и Эстер, и ее родная дочь Лурдес.
"Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного", – сказала певица в начале ролика.
Она показала экстравагантно одетых гостей, а также танцы мужского бвлета.
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"Абсолютный перебор!" – заявила подписчица kimberlylosee.
"Чудесно!" – отметил bumblebe0benz.
"Прекрасная девочка Мадонна", – написал digaoinfinito
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".
У Мадонны четверо приемных детей: Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005). Все они уроженцы африканского государства Малави.
Родные дети певицы – Лурдес (1996) и Рокко (2000).