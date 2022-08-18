"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей

Мадонна: Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного Фото: madonna / Instagram

Певица предстала в черном платье с высоким разрезом спереди и в белом цилиндре. Ее сопровождал приемный сын Дэвид Банда, облаченный в брюки, и с открытым торсом.

Также в кадр попали приемные дочери-близнецы певицы – Стелла и Эстер, и ее родная дочь Лурдес.

"Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного", – сказала певица в начале ролика.

Она показала экстравагантно одетых гостей, а также танцы мужского бвлета.

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"Абсолютный перебор!" – заявила подписчица kimberlylosee.

"Чудесно!" – отметил bumblebe0benz.

"Прекрасная девочка Мадонна", – написал digaoinfinito