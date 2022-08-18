Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей

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Мадонна: Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного
Мадонна: Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 17 августа разместила в Instagram ролик, снятый на вечеринке по случаю ее 64-летия.

Певица предстала в черном платье с высоким разрезом спереди и в белом цилиндре. Ее сопровождал приемный сын Дэвид Банда, облаченный в брюки, и с открытым торсом.

Также в кадр попали приемные дочери-близнецы певицы – Стелла и Эстер, и ее родная дочь Лурдес.

"Добро пожаловать на мою сюрреалистическую вечеринку, где нет ничего логичного и тревожного", – сказала певица в начале ролика.

Она показала экстравагантно одетых гостей, а также танцы мужского бвлета.

"Абсолютный перебор!" – заявила подписчица kimberlylosee.

"Чудесно!" – отметил bumblebe0benz.

"Прекрасная девочка Мадонна", – написал digaoinfinito

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

У Мадонны четверо приемных детей: Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005). Все они уроженцы африканского государства Малави. 

Родные дети певицы – Лурдес (1996) и Рокко (2000).

Теги: Мадонна, дети, платье, Лурдес, певица, вечеринка, Дэвид Банда, Стелла, Эстер, ролик
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