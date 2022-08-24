"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой

Исполнительница предстала в просторной белой футболке с изображением украинского флага, с сухоцветами в руке.
"Украинский флаг сейчас во всем мире – это символ исконного мужества и силы, любви к своему народу, земле и единству. В нем – история поколений, и сейчас в каждом украинском городе, на многочисленных зданиях в большинстве стран мира он напоминает всем нам, что у нас есть то, что сильнее тьмы и зла. Что нашу свободу и единство у нас никогда не отнять. Она вшита в нашу ДНК, как и в каждую нить нашего флага", – написала она.
Каменских подчеркнула, что с большой гордостью и любовью надевает вещи с украинской символикой. .
"Теперь и у сердца, и в сердце ношу голубое небо и пшеничные поля", – заявила певица.
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Как Каменских поздравила украинцев с Днем государственного флага, можно узнать здесь.
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей матери.