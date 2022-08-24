"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой

Каменских: Нашу свободу и единство у нас никогда не отнять. Она вшита в нашу ДНК, как и в каждую нить нашего флага Фото: kamenskux / Instagram

Исполнительница предстала в просторной белой футболке с изображением украинского флага, с сухоцветами в руке.

"Украинский флаг сейчас во всем мире – это символ исконного мужества и силы, любви к своему народу, земле и единству. В нем – история поколений, и сейчас в каждом украинском городе, на многочисленных зданиях в большинстве стран мира он напоминает всем нам, что у нас есть то, что сильнее тьмы и зла. Что нашу свободу и единство у нас никогда не отнять. Она вшита в нашу ДНК, как и в каждую нить нашего флага", – написала она.

Каменских подчеркнула, что с большой гордостью и любовью надевает вещи с украинской символикой. .

"Теперь и у сердца, и в сердце ношу голубое небо и пшеничные поля", – заявила певица.