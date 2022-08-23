Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном

"В последнее время почти не крашусь. Но при этом ежедневный уход за кожей очень важен. Какой бы уставшей не была, перед сном всегда очищаю кожу и наношу ночной крем", – призналась певица.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей маме.