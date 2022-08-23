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23 августа, 2022
 
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"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео

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alyona.alyona: К пляжному сезону готова
alyona.alyona: К пляжному сезону готова
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Заметно постройневшая украинская певица alyona alyona 22 августа опубликовала в Tik Tok ролик, в котором станцевала под трек "Літо" украинского музыканта paashee.

"К пляжному сезону готова. Снимайте видео в купальниках под этот звук, пусть у орков подгорает", – написала она.

alyona alyona снялась в ролике в черном раздельном купальнике.

"Слишком горячая пани", – прокомментировал подписчик Milo.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

Теги: видео, купальник, певица, alyona alyona, бикини, ролик
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