"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео

"К пляжному сезону готова. Снимайте видео в купальниках под этот звук, пусть у орков подгорает", – написала она.

alyona alyona снялась в ролике в черном раздельном купальнике.

До пляжного сезону готова ???????????? знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає *

"Слишком горячая пани", – прокомментировал подписчик Milo.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.