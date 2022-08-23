"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео

"К пляжному сезону готова. Снимайте видео в купальниках под этот звук, пусть у орков подгорает", – написала она.
alyona alyona снялась в ролике в черном раздельном купальнике.
@alyona.alyona.official
До пляжного сезону готова ???????????? знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ** Літо_демо - paashee
"Слишком горячая пани", – прокомментировал подписчик Milo.
До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.
Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.