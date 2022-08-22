Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2022
 
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"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны

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Каменских: "За последние месяцы было столько "не ко времени", что хочется напомнить у нас есть много нашего "ко времени"
Каменских: "За последние месяцы было столько "не ко времени", что хочется напомнить – у нас есть много нашего "ко времени"
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 21 августа в Instagram призвала проживать свою жизнь с пониманием ценности каждого момента.

"За последние месяцы было столько "не ко времени", что хочется напомнить – у нас есть много нашего "ко времени". А именно: проживать свою жизнь с пониманием ценности каждого момента. Поэтому пора наконец-то воплощать то, что давно откладывали на потом, забыть о страхе "что скажут или подумают другие" и не бояться следовать призывам своего сердца и делать что-то новое в своей жизни", – отметила она.

Каменских напомнила, что нужно проводить максимально много времени с близкими, отложив телефоны "и все ненужное". Певица отметила, что также важно проводить время наедине с собой.

"Пора любить. Любить еще больше. И не сдерживаться проявлять свою любовь. Позволять себе все эмоции – хорошие и плохие. Они – это то, что делает нас людьми", – отметила она.

Певица добавила, что даже во время войны нужно продолжать жить.

"Мы обязательно победим. Слава Украине!" – завершила она.

Пост Каменских сопроводила снимком, на котором она запечатлена в тесном топе цвета кофе с молоком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, заявив о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Каменских появилась 17 августа в студии программы "Сніданок з "1+1". Она рассказала, что в Украину приехала к своей маме. О том, вернулся ли в Потап, певица не сказала.

Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. 23 мая 2019 года артисты сыграли свадьбу

Теги: Украина, война, украинцы, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, грудь
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