"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны

Каменских: "За последние месяцы было столько "не ко времени", что хочется напомнить – у нас есть много нашего "ко времени" Фото: kamenskux / Instagram

"За последние месяцы было столько "не ко времени", что хочется напомнить – у нас есть много нашего "ко времени". А именно: проживать свою жизнь с пониманием ценности каждого момента. Поэтому пора наконец-то воплощать то, что давно откладывали на потом, забыть о страхе "что скажут или подумают другие" и не бояться следовать призывам своего сердца и делать что-то новое в своей жизни", – отметила она.

Каменских напомнила, что нужно проводить максимально много времени с близкими, отложив телефоны "и все ненужное". Певица отметила, что также важно проводить время наедине с собой.

"Пора любить. Любить еще больше. И не сдерживаться проявлять свою любовь. Позволять себе все эмоции – хорошие и плохие. Они – это то, что делает нас людьми", – отметила она.

Певица добавила, что даже во время войны нужно продолжать жить.

"Мы обязательно победим. Слава Украине!" – завершила она.

Пост Каменских сопроводила снимком, на котором она запечатлена в тесном топе цвета кофе с молоком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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