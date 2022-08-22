Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2022
 
Новости

Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Верю, что скоро мы будем петь все вместе
Дорофеева: Верю, что скоро мы будем петь все вместе
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 20 августа разместила в Instagram селфи, сделанное после концерта в киевском метро.

"Спасибо всем, кто вчера был на концерте в метро. Сейчас столько эмоций!" – написала она. Певица предстала на фото с мокрыми волосами и без макияжа в рубашке вишневого цвета.

Позже она опубликовала подборку фото и видео, снятых на концерте.

"Это был благотворительный концерт по инициативе президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежності". Я очень хотела бы петь сейчас в каждом городе Украины. Мне больно при воспоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, которые находятся в оккупации, в которых происходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе", – отметила она.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Украина, метро, концерт, Майдан Незалежности, видео, селфи, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, фото, макияж, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 