Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа

Дорофеева: Верю, что скоро мы будем петь все вместе Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Спасибо всем, кто вчера был на концерте в метро. Сейчас столько эмоций!" – написала она. Певица предстала на фото с мокрыми волосами и без макияжа в рубашке вишневого цвета.

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Позже она опубликовала подборку фото и видео, снятых на концерте.

"Это был благотворительный концерт по инициативе президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежності". Я очень хотела бы петь сейчас в каждом городе Украины. Мне больно при воспоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, которые находятся в оккупации, в которых происходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)