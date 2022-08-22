Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа

"Спасибо всем, кто вчера был на концерте в метро. Сейчас столько эмоций!" – написала она. Певица предстала на фото с мокрыми волосами и без макияжа в рубашке вишневого цвета.
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Позже она опубликовала подборку фото и видео, снятых на концерте.
"Это был благотворительный концерт по инициативе президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежності". Я очень хотела бы петь сейчас в каждом городе Украины. Мне больно при воспоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, которые находятся в оккупации, в которых происходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе", – отметила она.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.