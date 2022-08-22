"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается

"Шарики и грузик", – написала она.
На снимке Лебедь запечатлена в красных плавках и черном топе от купальника. Она подпрыгнула со связкой воздушных шаров, создав видимость, будто взлетает.
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"Кристина, в чем секрет вашего прекрасного внешнего вида?" – спросила подписчица kleymixx.
"Спасибо. Я веган. Ни рыбы, ни мяса, ни яиц – только продукты растительного происхождения", – ответила Лебедь.
Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале". Она состоит в романтических отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.