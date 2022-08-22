"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается

"Шарики и грузик", – написала она.

На снимке Лебедь запечатлена в красных плавках и черном топе от купальника. Она подпрыгнула со связкой воздушных шаров, создав видимость, будто взлетает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

"Кристина, в чем секрет вашего прекрасного внешнего вида?" – спросила подписчица kleymixx.

"Спасибо. Я веган. Ни рыбы, ни мяса, ни яиц – только продукты растительного происхождения", – ответила Лебедь.