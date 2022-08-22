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22 августа, 2022
 
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"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается

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Лебедь: Шарики и грузик
Лебедь: Шарики и грузик
Фото: elena_kristina_lebed / Instagram

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь 21 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором показала, как "взлетает" с воздушными шарами.

"Шарики и грузик", – написала она.

На снимке Лебедь запечатлена в красных плавках и черном топе от купальника. Она подпрыгнула со связкой воздушных шаров, создав видимость, будто взлетает. 

"Кристина, в чем секрет вашего прекрасного внешнего вида?" – спросила подписчица kleymixx.

"Спасибо. Я веган. Ни рыбы, ни мяса, ни яиц – только продукты растительного происхождения", – ответила Лебедь.

Контекст:

Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале". Она состоит в романтических отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Теги: продукты, купальник, телеведущая, фото, Елена-Кристина Лебедь, бикини, плавки
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