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18 августа, 2022
 
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Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото

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Никитюк: Меня сегодня послали в... баню
Никитюк: Меня сегодня послали в... баню
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк разместила 18 августа в Instagram Stories фото, на котором запечатлена в бане.

"Меня сегодня послали в..." – написала она.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

"...баню", – продолжила фразу телеведущая.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в светло-розовом бикини с бюстгальтером, подчеркивающим рельеф груди.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: Украина, купальник, телеведущая, Леся Никитюк, фото, грудь, бикини, бюстгальтер, плавки
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