Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре

На заглавном фото знаменитость в бикини позирует в полный рост на пляже. На других снимках она запечатлена вместе с двухлетней дочерью Софией.
"Из пяти дней только один был солнечным, но нам понравилось", – подписала фото Димопулос.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. София (2019) – их общая дочь. От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).
10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания. В июне Димопулос сообщила, что вернулась в Киев.