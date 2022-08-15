Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре

Димопулос: Из пяти дней только один был солнечным Фото: santadimopulos / Instagram

На заглавном фото знаменитость в бикини позирует в полный рост на пляже. На других снимках она запечатлена вместе с двухлетней дочерью Софией.

"Из пяти дней только один был солнечным, но нам понравилось", – подписала фото Димопулос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Санта Димопулос (@santadimopulos)