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06 июня, 2022
 
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Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать

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Димопулос: Я смотрю в зеркало и не узнаю себя
Димопулос: Я смотрю в зеркало и не узнаю себя
Фото: santadimopulos / Instagram

Украинский блогер, победительница "Танцев со звездами" 2020 года на "1+1" Санта Димопулос 6 июня в Instagram сообщила, что вернулась в Украину.

"5 июня я приехала в свою родную Украину, с восьми утра и до самого вечера, почти без остановок я летела домой. В первый раз с начала войны. Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв, – написала она. Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Меня не остановили утренние взрывы, убедительные просьбы мужа не ехать сейчас и понимание того, что в Киеве мне будет еще тяжелее за мою Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Димопулос не афиширует, в какой стране находилась после нападения РФ на Украину. 10 марта она назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом.

Теги: война России против Украины, Санта Димопулос
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