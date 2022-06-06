Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать

"5 июня я приехала в свою родную Украину, с восьми утра и до самого вечера, почти без остановок я летела домой. В первый раз с начала войны. Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв, – написала она. –Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Меня не остановили утренние взрывы, убедительные просьбы мужа не ехать сейчас и понимание того, что в Киеве мне будет еще тяжелее за мою Украину".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Санта Димопулос (@santadimopulos)

Война России против Украины. Главное (обновляется)